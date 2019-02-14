السعودية | صور.. ترحيب بزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان

شكرا لقرائتكم صور.. ترحيب بزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رحب الشعب الباكستاني بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى إسلام أباد المقررة يوم الأحد المقبل، وأبدى مواطنون باكستانيون سعادتهم بهذه الزيارة التي وصفوها بأنها تحمل بشائر الخير لبلادهم.

في حين أطلق نشطاء في باكستان هاشتاغ pakistansmileagain# وصل إلى الترند وحمل رسائل محبة إلى ولي العهد والشعب السعودي، وعبّر من خلاله المشاركون عن محبتهم للمملكة، فيما عرض مغردون آخرون صوراً للأمير محمد بن سلمان تزين شوارع البلاد، وأخرى للعلمين السعودي والباكستاني.

وفي إطار الترحيب والتفاؤل بنتائج هذه الزيارة لما تمثله المملكة من ثقل سياسي واقتصادي في العالم قال الناشط جهان فيرك: "نرحب بالأمير محمد بن سلمان في باكستان، العالم كله يشاهد عبر مواقع التواصل وشاشات الأخبار كيف أن بلدين صديقين يجتمعان ويتخذان قرارات لصالح دول العالم الإسلامي".

وفي نفس السياق، أكد المغرد الباكستاني محمد محبوب، أن بلده يسير نحو الازدهار، فيما قال الناشط asad aslam: "لدى باكستان صديق وفي، والسعودية تحظى بمحبة عامة الشعب الباكستاني".

كما شارك في الهاشتاغ نشطاء سعوديون بادلوا الشعب الباكستاني عبارات المحبة والأخوة والامتنان.

أما الناشط ميان متين، الذي وضع صورة ولي العهد السعودي صورة عرض في أعلى حسابه، فقد أكد أن هذه الزيارة ستنعكس إيجاباً على قطاعات كثيرة، وأنها مهمة وتحمل البشائر لبلاده.