السعودية | السفير الروقي يشكر القيادة بمناسبة تعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى غانا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:29 مساءً, 14 فبراير 2019 م المناطق - واس رفع السفير مشعل بن حمدان الروقي، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على الثقة الكبيرة بتعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا.

وأعرب السفير الروقي، عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، داعياً الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يؤدي عمله بكل إخلاص لخدمة مصالح المملكة ورعاياها، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

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