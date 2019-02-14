شكرا لقرائتكم طقس الغد.. غبار وأمطار رعدية على 9 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة في المملكة، موضحة أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية”.

وتوقعت الأرصاد، انخفاضا في درجات الحرارة مصحوبا برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل”.



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