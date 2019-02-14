شكرا لقرائتكم بدء حجز الوحدات الجاهزة بمشروع إسكان المذنب.. تعرف على السعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الخميس، بدء حجز الوحدات السكنية الجاهزة بمشروع إسكان المذنب.

وأوضحت وزارة الإسكان، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الأسعار 308,595 ريالا وبقسط شهري منافس يبدأ من 1,029 ريالا.

وأكدت وزارة الإسكان، أن المشروع يتم على على امتداد 99,665 مترا مربعا.

يذكر أن البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، أتاحت 12 من المخططات الجديدة ضمن المخططات السكنية التي طرحتها البوابة مؤخرًا ليصل بذلك عدد المخططات إلى 39 مخططاً.

وتتيح هذه المخططات اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين الراغبين في خيار الأراضي المجانية إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة فروع الوزارة، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

ويمكن الدخول عبر موقع وزارة الإسكان للتسجيل في أراضي المنح عبر الرابط التالي (هنا).



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