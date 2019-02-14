شكرا لقرائتكم أمطار رعدية ورياح نشطة تحد من الرؤية حتى الفجر على الرياض والشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء واسعة من منطقة الرياض.

وقال الإنذار المبكر إن هذه الحالة سوف تمتد حتى الثالثة من فجر الجمعة وتشمل: المزاحمية – الخرج – حريملاء – الحريق – شقراء – ضرما – رماح – المجمعة – الزلفي والأجزاء المجاورة لها.

وفي المنطقة الشرقية نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ من مساء اليوم حتى الساعة الثالثة من يوم غدٍ الجمعة، وتشمل كلاً من محافظة حفر الباطن والقيصومة والخفجي والأجزاء المجاورة لها.



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