شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يحرر مواقع عسكرية من قبضة الانقلابيين في صعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

حرر الجيش اليمني اليوم، مواقع عسكرية جديدة في جبهة عاكفه بمحافظة صعدة بعد معارك ضارية خاضها ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران.

وأوضح قائد لواء حرب العميد محمد الغنيمي وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قواته سيطرت على “مربع شاجع” وعلى ما تبقى من “وادي الأشر” والسيطرة الكاملة على “حصن الحماد” في منطقة الرزامي بالمحافظة ذاتها.

وأكد أن المعارك أسفرت عن مصرع عدد من عناصر الميليشيا الإرهابية بينهم القيادي “أركان مهدي الجبري”، المعروف بـ”أبي حمزة الجبري”.



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