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شكرا لقرائتكم 40 طناً من الذهب وملايين الدولارات.. أين يخفي داعش أمواله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة
بالرغم من تضييق الخناق على تنظيم داعش في سوريا إلا أنه لا يزال يحتفظ بأمواله التي تُقدَّر بملايين الدولارات وأطنان الذهب المنهوب.
وتمت محاصرة داعش في قرية باغوز الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات على الحدود السورية مع العراق، وهي آخر معقل للتنظيم الإرهابي في منطقة عمليات التحالف الدولي.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن المنطقة التي يتحصن فيها التنظيم بقادته وعناصره، يتواجد فيها نحو 40 طناً من الذهب وعشرات ملايين الدولارات.
وقال المرصد نقلاً عن مصادره: إن الذهب الموجود في المعقل الأخير لداعش جرى جمعه من كافة المناطق التي سيطر عليها التنظيم سابقاً، كما أن كميات ضخمة من الذهب نقلها وسطاء أتراك وقادة في التنظيم، على صلات وثيقة مع السلطات التركية ومخابراتها، من تركيا إلى مناطق سيطرة داعش.
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