شكرا لقرائتكم شاهد كيف تكافح المملكة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

على مدى سنوات اتخذت المملكة العديد من الإجراءات وأصدرت العديد من الأنظمة من أجل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجددت المملكة التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي.

ونشر حساب التواصل الحكومي عبر تويتر مقطع فيديو يوضح الجهود التي تبذلها المملكة من أجل مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.



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