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شكرا لقرائتكم فيديو.. الجبير: سياسات إيران العدوانية سبب عزلتها والعقوبات أنهكت طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أن سياسات إيران العدوانية هي ما أدت إلى ما تعيشه طهران الآن من عزلة.
وقال الجبير على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي عقد في وارسو بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، إن العقوبات الاقتصادية والسياسية التي فُرضت على إيران أثرت عليها بشكل كبير.
وتابع الجبير أن مؤتمر وارسو يعتبر خطوة مهمة في تصدي العالم لسياسات إيران العدوانية.
وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أعلن في وقت سابق، اليوم، أن المشاركين في مؤتمر وارسو اتفقوا على أن إيران تشكل أكبر تهديد في الشرق الأوسط. وقال بنس إن النظام الإيراني أكبر ممول للإرهاب في العالم، ويمثل أكبر تهديد للسلم والأمن في الشرق الأوسط.
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