الان تتابع ضبط وافدين أداروا مصنع مشغولات ذهبية بشقة سكنية في الخبر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات ألقى مفتشو مكتب العمل في الخبر القبض على 10 عمال وافدين يمارسون تصنيع المشغولات الذهبية بطريقة غير مصرح بها داخل إحدى الشقق السكنية في الخبر الشمالية. وبمشاركة شرطة وبلدية محافظة الخبر، اتضح أن العمالة الوافدة خالفت نظام العمل والإقامة بتصنيع المشغولات الذهبية دون تصريح، ووضعوا كاميرات مراقبة على مداخل ومخارج العمارة السكنية. وفتحت إدارة التفتيش في مكتب العمل تحقيقا مع 3 من الوافدين المضبوطين، وأحيلوا لإدارة العاملين لاستكمال إجراءات الترحيل. وذكر مدير مكتب العمل آل بن علي، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملات وطن بلا مخالف، لتتبع مخالفي نظام العمل والإقامة.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط وافدين أداروا مصنع مشغولات ذهبية بشقة سكنية في الخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.