الان تتابع الإسكان: بدء حجز الوحدات السكنية الجاهزة بمشروع #إسكان_المذنب بهذا السعر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أعلنت وزارة الإسكان عن بدء حجز الوحدات السكنية الجاهزة بمشروع اسكان المذنب بسعر 308,595 ريال وقسط شهري منافس يبدأ من 1,029 ريال. وأكدت أن المشروع يتم على على امتداد 99,665 متر مربع.

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