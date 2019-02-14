الان تتابع 13 شركة سعودية تستعرض منتجاتها في “أيدكس 2019” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعتزم الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، والهيئة العامة للاستثمار، وعددٌ من المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية، المشاركة في معرض الدفاع الدولي “أيدكس 2019” الذي يقام خلال الفترة من 17 حتى 21 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، برعاية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبتشريف من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة العامة للاستثمار، ضمن الجناح السعودي الذي يضم أكثر من 13 مؤسسة وشركة محلية؛ هي: الشركة السعودية للصناعات العسكرية، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة التدريع للصناعة، وشركة الإسناد للتجهيزات العسكرية، وشركة إيراف الصناعية المحدودة، والشركة السعودية للصناعات الجلدية، والشركة السعودية للإلكترونيات الدفاعية، وشركة الإنذار والدفاع للصناعات الإلكترونية، وشركة تقنية علم للاستثمار والتطوير الصناعي، ومصنع البندرية أوتو، ومصنع سلايل.