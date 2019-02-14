شكرا لقرائتكم خبر عن أمير «الشمالية» يستقبل مدير هيئة السياحة والوفد المشارك في «ملتقى ألوان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم (الخميس)، مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة محمد عبدالرحمن الزمام، يرافقه وفد السياحة المشارك في ملتقى ألوان السعودية 2018.

وتسلم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال الاستقبال تقريراً عن المشاركة في الملتقى من خلال المشاركة بجناح يضم عدداً من الصور الفوتوغرافية حول التنوع الذي تتميز به منطقة الحدود الشمالية بمواقعها الأثرية والتاريخية والسياحية والبيئية.

واطلع أمير منطقة الحدود الشمالية على جهود الهيئة في مجال التنمية السياحية في المنطقة، والفعاليات التي ستقيمها الهيئة في المنطقة، مشيداً بمشاركة وفد السياحة المشارك في ملتقى ألوان السعودية 2018.

ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان باهتمام القيادة الحكيمة بتنمية القطاع السياحي، وذلك باعتماد قطاع السياحة والتراث الوطني كأحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

من جانبه أعرب الزمام باسم منسوبي هيئة السياحة بالمنطقة عن شكرهم لأمير المنطقة على دعمه واهتمامه ببرامج الهيئة، مؤكداً أن مصوري المنطقة أسهموا عبر عدساتهم في نقل جانب من جماليات المقومات السياحية في المنطقة وتنوعها البيئي الفريد وتراثها العريق.

صور

صور