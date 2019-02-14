شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: «وارسو» خطوة مهمة في التصدي لسياسات إيران العدوانية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن مؤتمر وارسو يعتبر خطوة مهمة في تصدي العالم لسياسات إيران العدوانية، لافتاً إلى أن العقوبات أثرت على إيران، وأن الضغوط السياسية والاقتصادية عليها ستزداد.
وقال الجبير: «نأمل أن تُعدِّل إيران سياساتها وتكف عن دعمها للإرهاب، وتعيش كدولة طبيعية في المنطقة».
وأضاف في تصريحات لـ«سكاي نيوز» اليوم (الخميس): «سياسات إيران العدوانية هي ما أدت إلى ما تعيشه الآن من عزلة».
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