السجن 60 عاما لمتهم اعتدى على 276 طفلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بوجوتا ذكر تقرير إعلامي أن حكما بالسجن لمدة 60 عاما صدر بحق رجل كولومبي متهم بالاعتداء جنسيا على 276 طفلا على الأقل. واعتقل الرجل ويدعى خوان كارلوس سانشيز لاتوري في فنزويلا أواخر 2017. وأدين لاتوري بجرائم من بينها ارتكاب أعمال جنسية مع أطفال دون سن الـ 14 وتوزيع مواد إباحية تتضمن أطفالا. وتم الاعتداء على الكثير من الأطفال في مدينة بارانكيا شمال البلاد خلال الفترة من 2007 حتى 2008.



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