تحد مثير لفريق السعودية للسيارات في المكسيك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يخوض فريق السعودية للسباقات الجولة الثانية من بطولة «جاكوار I-PACE eTROPHY» للسيارات الكهربائية غدا، على حلبة هيرمانوس رودريغز في المكسيك للمنافسة على صدارة الترتيب في أول بطولة يشارك فيها فريق سعودي رسمي.
وحصل سائقا الفريق السعوديان بندر العيسائي وأحمد بن خنين على المركزين الثاني والثالث على التوالي في الجولة الأولى ضمن فئة الهواة، والتي نظمتها الهيئة العامة للرياضة للمرة الأولى وبكل تميز ضمن فعاليات بطولة «ABB Formula E» في الدرعية.
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