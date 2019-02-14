الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على محافظات مكة الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس تنبيها بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية، تشمل رنيه ،الخرمة، المويه، مركز ظلم، والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة المطرية تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى العاشرة مساء.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، ومنها النزول في بطون الأودية ومجاري السيول.