175 ألف مراجع لطوارئ مستشفى النور بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
قدم مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة خدماته الصحية للمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام بواقع 175.247 مراجعا في قسم الطوارئ، وذلك خلال العام الماضي 2018. وأوضحت صحة مكة أن عدد مراجعي العيادات الخارجية والمراكز بلغ 278.755 مراجعا، فيما أجرى المستشفى 8381 عملية جراحية مختلفة، إضافة إلى إجراء 1608 عمليات منظار و1258 عملية قسطرة، و57.193 غسيلا كلويا.
يذكر أن مستشفى النور أحد المستشفيات الكبرى بمكة ويستقبل مئات المراجعين يوميا عبر أقسامه ومراكزه التخصصية.
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