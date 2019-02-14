«الثقافة» تطلق استراتيجيتها الشاملة 10 مارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حددت وزارة الثقافة 10 مارس المقبل موعدا لإطلاق استراتيجيتها الشاملة، وذلك بحسب ما أعلنه وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله أمس خلال اجتماعه بنخبة من الأدباء والفنانين والمبدعين السعوديين في المملكة، واستمع في اللقاء إلى ملاحظات ومقترحات المثقفين بهدف تعزيز وتطوير القطاع الثقافي بالمملكة.

وبين وزير الثقافة أن الوزارة تعمل على تحقيق تطلعات القيادة وما يشهده القطاع الثقافي من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتوجيه ومتابعة مباشرة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

ودعا المثقفين والمثقفات إلى عدم التردد في طرح أفكارهم ومقترحاتهم، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إطلاق استراتيجيتها الشاملة في 10 من مارس 2019، والتي تهدف إلى النهوض بالمشهد الثقافي وتدفع بالحراك الإبداعي إلى المزيد من التقدم والريادة تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وعبر وزير الثقافة عن ثقته بأن الاستراتيجية الجديدة بما تشتمل عليه من برامج ومبادرات ستجعل من العام الحالي عاما متميزا للقطاع الثقافي في المملكة، وانطلاقة جديدة للقطاع الثقافي، بالإضافة إلى تحقيق أهداف مهمة، من ضمنها نشر الثقافة في جميع محافظات ومدن المملكة، وتحقيق الريادة عربيا، إلى جانب تعزيز صورة المملكة في المجتمع الدولي.