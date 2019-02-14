وزير التعليم يكرم 114 فائزا بجائزة التميز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كرم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ 114 فائزا وفائزة بجائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة، في الحفل الذي أقيم أمس الأول على مسرح الوزارة وبحضور قياداتها.

وقال آل الشيخ إن الجائزة إحدى أدوات التعليم المهمة التي توليها الوزارة عنايتها لتحقيق مستوى أداء أفضل في الميدان التعليمي، حيث إن للتميز مكانا وعنوانا في مؤسسات التعليم وإن للعطاء المتميز صدى لدى منسوبي وزارة التعليم كافة.

وأشاد بما تقدمه الحكومة من دعم ورعاية للمبدعين والمتميزين، مبينا أن ولاة الأمر يراهنون على أبناء وبنات الوطن المتميزين ويضعون آمالهم فيهم لكي يسهموا في رفعة الوطن وتحقيق غايات رؤية المملكة 2030، لأجل الوصول للقمة في كل المحافل والميادين العالمية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى من خلال الجائزة إلى رفع كفاءة أداء منسوبيها، وإذكاء روح التنافس الإيجابي بينهم، وتعزيز ثقافة الممارسات الناجحة ونشرها بين الأوساط الإدارية في الوزارة، موضحا أن مثل هذه الأهداف تمثل جزءا أساسيا من أولويات الوزارة وخططها.

وأضاف «أود التأكيد على دعمنا الكامل لجائزة التعليم للتميز والمتميزين لإيماننا العميق بأثرها، ولذلك تم إحداث مراكز للتميز في إدارات التعليم لتقوم بدورها في رعاية التميز واستدامته، وتفعيل دور المتميزين في نشر ثقافة التميز، آملا أن تحدث الجائزة أثرا فعالا في الميدان التعليمي ورفع مستوى الأداء فيه، وأن تجد العناية الكافية من قيادات التعليم في المناطق والمحافظات».

وأشاد وكيل الأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني بجائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة، وبالنجاح الكبير الذي حققته الجائزة والقفزات النوعية التي واكبت مسيرتها من عامها الأول حتى يومنا هذا، والأثر الذي تركته في ترسيخ مفهوم التميز وأهمية إشاعة التنافس الإيجابي بين المتميزين والمتميزات.

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