، "سعود الصحية" تحقق نتائج عالية في اختبار التخصصات في 3 مناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - لكليات الطب والأسنان والتمريض

حققت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، نتائج عالية ومتميزة في اجتياز اختبار هيئة التخصصات الصحية لكليات الطب وطب الأسنان والتمريض في: الرياض، وجدة، والأحساء.

ورقميًّا: حصل خريجو الجامعة من كلية الطب بجدة على المركز الثاني بنسبة نجاح 97%، فيما حصد خريجو كلية الطب بالرياض على المركز الرابع بنسبة نجاح 93%.

وحصلت كلية التمريض بالرياض وجدة على المركزين الثاني والثاني مكرر بنسبة نجاح 99%، وحصلت كلية التمريض بفرع الجامعة بالأحساء على المركز الخامس بنسبة 96%، وتمكن خريجو كلية طب الأسنان من الحصول على المركز الثاني بنسبة نجاح 98%.

وكانت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أعلنت عن ارتفاع نسب النجاح في اختبار الرخصة السعودية لأطباء الامتياز في الجامعات السعودية الحكومية والخاصة، في تخصصات: الطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض بين عامي 2017 و2018م.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن هذا التحسن في النتائج انعكاس للجهود التي بذلتها الجامعات الحكومية والخاصة لرفع مستوى مخرجات الكليات الصحية وإعداد الكوادر للمستقبل.

وأضاف أن نسبة الاجتياز الإجمالية لأطباء الامتياز للطب البشري بلغت 87 % لعام 2018م، ونسبة الاجتياز الإجمالية لأطباء الامتياز لطب الأسنان 79 %، وفي تخصص التمريض 76 %.

وأشار إلى أن الاختبار الوطني الذي تعقده هيئة التخصصات الصحية لتخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض؛ يجري وفقاً لأعلى المعايير العالمية في التقييم، ومن خلاله يجري تحديد الكفاءات المهنية الضرورية للممارسة الآمنة، بالتعاون مع لجان وطنية ممثلة من عمداء الكليات الصحية والممارسين الصحيين، واسترشاداً بالكفاءات العالمية المعتبرة.

ولفت إلى أن أسئلة الاختبار تعد من خلال سلسلة من الإجراءات الدقيقة التي تضمن جودة الأسئلة، ودقة عملية التقييم؛ حيث تخضع طريقة الاختبار لمراجعات مستمرة من خبراء في التخصص من شتى القطاعات الأكاديمية والصحية.

وقال "القثامي": إن هيئة التخصصات الصحية تقدم شكرها وتقديرها لجهود الجامعات السعودية الحكومية والخاصة في إعداد الكوادر الصحية للمستقبل، وتثمن ما بذلته لرفع مستوى التعليم والتدريب للكوادر للوصول إلى ممارسة صحية آمنة تسهم في تحقيق رؤية المملكة، وتحسين جودة الرعاية الصحية بها.