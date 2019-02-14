، مؤتمر رفيع المستوى في العاصمة الباكستانية للترحيب بزيارة ولي العهد ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظمه مجلس العلماء وحضره قادة الجماعات الإسلامية والأحزاب ورجال الفكر والدعوة

أقام مجلس علماء باكستان مؤتمراً في يوم الخميس الموافق لــ ١٤ فبراير ٢٠١٩م في فندق إسلام آباد بالعاصمة الباكستانية. حضره عدد كبير من قادة الجماعات الإسلامية والأحزاب السياسية ورؤساء المنظمات ورجال الفكر والإعلام والصحافة ورعاه رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر محمود الأشرفي.

وقد تحدث المشاركون حول عمق العلاقات السعودية الباكستانية ومتانتها وتاريخها .. مبرزين أهمية العلاقات بين جمهورية باكستان الإسلامية والمملكة العربية السعودية.

وأكد المشاركون في المؤتمر على أن الحاقدين لا يمكنهم زرع الخلافات بين البلدين والشعبين الشقيقين. مرحبين بصاحب السمو والوفد المرافق له واختياره لباكستان كأول بلد في زيارته الخارجية.

فيما بيّن رئيس مجلس علماء باكستان على العلماء والمشايخ أن يتحدثوا في موضوع العلاقات السعودية الباكستانية في مساجدهم ومؤسساتهم العلمية. كما أثنى على جهود الشعبين السعودي والباكستاني ولا سيما رجال الأمن والقوات العسكرية والعلماء والمشايخ في البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار والتضحية بكل غالٍ ونفيس من أجل ذلك.

وقد خرج المؤتمر بتوصيات عديدة أهمها أن زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له لباكستان سيعزز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه دعا الشيخ محمد طاهر الأشرفي إلى الوحدة الإسلامية والاستفادة من النظام السعودي وبيئة الحرمين الشريفين الذي تجتمع فيهما فئات وجماعات من مذاهب متعددة، كما تحدث عن أهمية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لجمهورية باكستان وأن ذلك يؤدي دورًا رياديًا في تعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين.