، "ولاء المستادي" أول سعودية في تحليل السياسة العامة ،

- 1/2
- 2/2
دوّنت الأكاديمية السعودية الدكتورة ولاء المستادي، اسمها في سجلات المبدعات، بعد حصولها على درجة الدكتوراه في تحليل السياسة العامة، كأول سعودية تنال هذه الدرجة العلمية من جامعة "سانت لويس" بأمريكا، بقسم تحليل السياسات العامة والإدارية.
وفسّرت الدكتورة ولاء عبد الله المستادي، التي تعمل أستاذًا مساعدًا بقسم الإدارة العامة، اختيارها هذا التخصص بالقول: "إن تحليل السياسات العامة من فروع الإدارة العامة وأحد تخصصاتها الدقيقة، واخترته بعدما جذب اهتمامي عند دراسته كمادة من مواد خطة ماجستير الإدارة العامة، وهو من التخصصات المتطورة بسرعة، ولقي اهتمامًا بالغًا من المختصين في علم الإدارة والعلوم السياسية كحقل علمي نادر".
وتابعت: "يوجد فرق بين الإدارة العامة والسياسة العامة: السياسة العامة ببساطة هي الإجراءات والقوانين والأنظمة التي تضعها الأجهزة الحكومية لحل مشكلة معينة في المجتمع، وهو تخصص يجمع بين عدة مجالات كالاقتصاد والسياسة والعلوم الاجتماعية".
وقالت: "دور محلل السياسات العامة الوصول إلى أفضل البدائل المتاحة لحل المشاكل والقضايا في المجتمع، في حين أن الإدارة العامة يقع على عاتقها تنفيذ هذه السياسات والقوانين وتحويلها إلى نتائج واقعية".
وأضافت: "بالإضافة للوظائف الأكاديمية يمكن لخريجي هذا التخصص العمل في الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية، المنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات غير الربحية، مراكز الأبحاث والاستشارات".
واختتمت مؤكدة دور المرأة السعودية ودعم القيادة لها؛ بالقول: "الآونة الأخيرة وجدنا مشاركة قوية للمرأة السعودية في العملية السياسية والإدارية؛ حيث تقلدت المناصب المهمة والفعالة في الدولة وأثبتت جدارتها في المجالات التي دخلت إليها".
"ولاء المستادي" أول سعودية في تحليل السياسة العامةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-14
دوّنت الأكاديمية السعودية الدكتورة ولاء المستادي، اسمها في سجلات المبدعات، بعد حصولها على درجة الدكتوراه في تحليل السياسة العامة، كأول سعودية تنال هذه الدرجة العلمية من جامعة "سانت لويس" بأمريكا، بقسم تحليل السياسات العامة والإدارية.
وفسّرت الدكتورة ولاء عبد الله المستادي، التي تعمل أستاذًا مساعدًا بقسم الإدارة العامة، اختيارها هذا التخصص بالقول: "إن تحليل السياسات العامة من فروع الإدارة العامة وأحد تخصصاتها الدقيقة، واخترته بعدما جذب اهتمامي عند دراسته كمادة من مواد خطة ماجستير الإدارة العامة، وهو من التخصصات المتطورة بسرعة، ولقي اهتمامًا بالغًا من المختصين في علم الإدارة والعلوم السياسية كحقل علمي نادر".
وتابعت: "يوجد فرق بين الإدارة العامة والسياسة العامة: السياسة العامة ببساطة هي الإجراءات والقوانين والأنظمة التي تضعها الأجهزة الحكومية لحل مشكلة معينة في المجتمع، وهو تخصص يجمع بين عدة مجالات كالاقتصاد والسياسة والعلوم الاجتماعية".
وقالت: "دور محلل السياسات العامة الوصول إلى أفضل البدائل المتاحة لحل المشاكل والقضايا في المجتمع، في حين أن الإدارة العامة يقع على عاتقها تنفيذ هذه السياسات والقوانين وتحويلها إلى نتائج واقعية".
وأضافت: "بالإضافة للوظائف الأكاديمية يمكن لخريجي هذا التخصص العمل في الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية، المنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات غير الربحية، مراكز الأبحاث والاستشارات".
واختتمت مؤكدة دور المرأة السعودية ودعم القيادة لها؛ بالقول: "الآونة الأخيرة وجدنا مشاركة قوية للمرأة السعودية في العملية السياسية والإدارية؛ حيث تقلدت المناصب المهمة والفعالة في الدولة وأثبتت جدارتها في المجالات التي دخلت إليها".
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
07:14 PM
سجلت اسمها مع المبدعات في كل العلوم
دوّنت الأكاديمية السعودية الدكتورة ولاء المستادي، اسمها في سجلات المبدعات، بعد حصولها على درجة الدكتوراه في تحليل السياسة العامة، كأول سعودية تنال هذه الدرجة العلمية من جامعة "سانت لويس" بأمريكا، بقسم تحليل السياسات العامة والإدارية.
وفسّرت الدكتورة ولاء عبد الله المستادي، التي تعمل أستاذًا مساعدًا بقسم الإدارة العامة، اختيارها هذا التخصص بالقول: "إن تحليل السياسات العامة من فروع الإدارة العامة وأحد تخصصاتها الدقيقة، واخترته بعدما جذب اهتمامي عند دراسته كمادة من مواد خطة ماجستير الإدارة العامة، وهو من التخصصات المتطورة بسرعة، ولقي اهتمامًا بالغًا من المختصين في علم الإدارة والعلوم السياسية كحقل علمي نادر".
وتابعت: "يوجد فرق بين الإدارة العامة والسياسة العامة: السياسة العامة ببساطة هي الإجراءات والقوانين والأنظمة التي تضعها الأجهزة الحكومية لحل مشكلة معينة في المجتمع، وهو تخصص يجمع بين عدة مجالات كالاقتصاد والسياسة والعلوم الاجتماعية".
وقالت: "دور محلل السياسات العامة الوصول إلى أفضل البدائل المتاحة لحل المشاكل والقضايا في المجتمع، في حين أن الإدارة العامة يقع على عاتقها تنفيذ هذه السياسات والقوانين وتحويلها إلى نتائج واقعية".
وأضافت: "بالإضافة للوظائف الأكاديمية يمكن لخريجي هذا التخصص العمل في الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية، المنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات غير الربحية، مراكز الأبحاث والاستشارات".
واختتمت مؤكدة دور المرأة السعودية ودعم القيادة لها؛ بالقول: "الآونة الأخيرة وجدنا مشاركة قوية للمرأة السعودية في العملية السياسية والإدارية؛ حيث تقلدت المناصب المهمة والفعالة في الدولة وأثبتت جدارتها في المجالات التي دخلت إليها".
، "ولاء المستادي" أول سعودية في تحليل السياسة العامة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "ولاء المستادي" أول سعودية في تحليل السياسة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.