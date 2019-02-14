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أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، استقرار الوضع الصحي العام، فيما يتعلق بإنفلونزا الخيول الموسمية.
ونفت الوزارة، صحة الشائعات والمقاطع المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوضع الوبائي لأمراض الفصيلة الخيلية، مشيرةً إلى ظهور حالات محدودة الفترة الماضية وتعاملت معها الفرق البيطرية، داعية ملاك الخيل إلى تطعيم حيواناتهم بلقاح الأنفلونزا تحسباً لأي طارئ.
وقال مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة، الدكتور إبراهيم قاسم، إن الوضع الصحي للفصيلة الخيلية مطمئن جداً، بعد تلقي بلاغات محدودة بوجود أعراض مرضية تنفسية (كحة، إفرازات أنفية) في الخيل، وعلى الفور باشرت الفرق الفنية تقصي الوضع الوبائي في مختلف المناطق، وسحب عينات من الخيل التي تعاني من أعراض وإرسالها إلى مختبر التشخيص البيطري في الرياض.
وأوضح قاسم، أن نتائج الفحص أظهرت إيجابية عدد قليل من العينات لمرض "أنفلونزا الخيل"، وأنه مرض فيروسي ينتشر في فصل الشتاء نتيجة لعدم التحصين، وأن "أنفلونزا الخيل" ليس من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ولا ينتقل من الحيوانات المصابة إلى البشر، مؤكداً اتخاذ الوزارة التدابير الصحية كافة.
ودعا "القاسم" ملاك الخيل، إلى تطعيم حيواناتهم بلقاح الأنفلونزا، مشيراً إلى أنه في حالات ظهور أعراض مرضية، يمكن استخدام مضادات الالتهابات غير الأسترودية، والمضادات الحيوية لتجنب العدوى الثانوية، مع استخدام الفيتامينات وخاصة فيتامين "سي".
"البيئة" تكشف حقيقة انتشار "إنفلونزا الخيول الموسمية"مسلّم الهواملة الخليج 365 2019-02-14
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، استقرار الوضع الصحي العام، فيما يتعلق بإنفلونزا الخيول الموسمية.
ونفت الوزارة، صحة الشائعات والمقاطع المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوضع الوبائي لأمراض الفصيلة الخيلية، مشيرةً إلى ظهور حالات محدودة الفترة الماضية وتعاملت معها الفرق البيطرية، داعية ملاك الخيل إلى تطعيم حيواناتهم بلقاح الأنفلونزا تحسباً لأي طارئ.
وقال مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة، الدكتور إبراهيم قاسم، إن الوضع الصحي للفصيلة الخيلية مطمئن جداً، بعد تلقي بلاغات محدودة بوجود أعراض مرضية تنفسية (كحة، إفرازات أنفية) في الخيل، وعلى الفور باشرت الفرق الفنية تقصي الوضع الوبائي في مختلف المناطق، وسحب عينات من الخيل التي تعاني من أعراض وإرسالها إلى مختبر التشخيص البيطري في الرياض.
وأوضح قاسم، أن نتائج الفحص أظهرت إيجابية عدد قليل من العينات لمرض "أنفلونزا الخيل"، وأنه مرض فيروسي ينتشر في فصل الشتاء نتيجة لعدم التحصين، وأن "أنفلونزا الخيل" ليس من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ولا ينتقل من الحيوانات المصابة إلى البشر، مؤكداً اتخاذ الوزارة التدابير الصحية كافة.
ودعا "القاسم" ملاك الخيل، إلى تطعيم حيواناتهم بلقاح الأنفلونزا، مشيراً إلى أنه في حالات ظهور أعراض مرضية، يمكن استخدام مضادات الالتهابات غير الأسترودية، والمضادات الحيوية لتجنب العدوى الثانوية، مع استخدام الفيتامينات وخاصة فيتامين "سي".
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
07:02 PM
نفت صحة الشائعات ودعت الملاك إلى تطعيم خيولهم
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، استقرار الوضع الصحي العام، فيما يتعلق بإنفلونزا الخيول الموسمية.
ونفت الوزارة، صحة الشائعات والمقاطع المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوضع الوبائي لأمراض الفصيلة الخيلية، مشيرةً إلى ظهور حالات محدودة الفترة الماضية وتعاملت معها الفرق البيطرية، داعية ملاك الخيل إلى تطعيم حيواناتهم بلقاح الأنفلونزا تحسباً لأي طارئ.
وقال مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة، الدكتور إبراهيم قاسم، إن الوضع الصحي للفصيلة الخيلية مطمئن جداً، بعد تلقي بلاغات محدودة بوجود أعراض مرضية تنفسية (كحة، إفرازات أنفية) في الخيل، وعلى الفور باشرت الفرق الفنية تقصي الوضع الوبائي في مختلف المناطق، وسحب عينات من الخيل التي تعاني من أعراض وإرسالها إلى مختبر التشخيص البيطري في الرياض.
وأوضح قاسم، أن نتائج الفحص أظهرت إيجابية عدد قليل من العينات لمرض "أنفلونزا الخيل"، وأنه مرض فيروسي ينتشر في فصل الشتاء نتيجة لعدم التحصين، وأن "أنفلونزا الخيل" ليس من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ولا ينتقل من الحيوانات المصابة إلى البشر، مؤكداً اتخاذ الوزارة التدابير الصحية كافة.
ودعا "القاسم" ملاك الخيل، إلى تطعيم حيواناتهم بلقاح الأنفلونزا، مشيراً إلى أنه في حالات ظهور أعراض مرضية، يمكن استخدام مضادات الالتهابات غير الأسترودية، والمضادات الحيوية لتجنب العدوى الثانوية، مع استخدام الفيتامينات وخاصة فيتامين "سي".
، "البيئة" تكشف حقيقة انتشار "إنفلونزا الخيول الموسمية" ،
المصدر : الخليج 365
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