، مدير "مدني تربة" يقلد "البقمي" رتبة "مقدم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قلد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة المكلف العقيد ناصر بن حمدان البقمي، في مكتبه، اليوم؛ نايف بن ضحيان البقمي، رتبة "مقدم"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وهنأ مدير إدارة الدفاع المدني بتربة، المقدم "البقمي" بالثقة الملكية على الترقية، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله.

من جانبه رفع المقدم "البقمي" شكره للقيادة الرشيدة على الثقة الغالية، مؤكداً حرصه على بذل كل ما في وسعه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.