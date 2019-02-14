، "العنزي" يقلد ضباط الحرس رتبهم الجديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي، اللواء ركن تركي بن حمود العنزي، في مكتبه، صباح اليوم، عددًا من ضباط الحرس الوطني بالقطاع الغربي؛ رتبهم الجديدة.

يأتي ذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم رقم (أ / 210) وتاريخ 1440/6/2هـ القاضي بترقيتهم.

وهنأ مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي، الضباط المترقين، وتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

وعبّر الضباط المترقون عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، القائد الأعلى للقوات العسكرية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولوزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر ـ حفظهم الله - على الثقة الغالية، متطلعين أن يكونوا عند حسن الظن، ومجددين الولاء والعزيمة في أداء واجبهم نحو خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.

حضر التقليد عدد من مدراء الإدارات والوحدات بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي.