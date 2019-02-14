، "آل الشيخ": مشاريع الرياض ترسم ملامح مستقبل الوطن وتجسد رؤية 2030 ،

محمد بن مسعود - الدمام - وزير الشؤون الإسلامية يرفع شكره إلى الملك وولي العهد

نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ إلى أهمية وضع حجر الأساس وتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ لـ(1281) مشروعاً تنموياً في مدينة الرياض بتكلفة إجمالية بلغت (82) مليار ريال؛ منها (921) مشروعاً تم تدشينها بقيمة (52) مليار ريال, ووضع حجر الأساس لعدد (360) مشروعاً جديداً بقيمة (30) مليار ريال.

وأكد الوزير آل الشيخ أن هذه المشاريع هي مشاريع خير وبركة أضاءت وما زالت تضيء دروب وطننا الشامخ ليزهو بهيًا في مصاف دول العالم المتقدمة، وأنها ترسم ملامح مستقبل الوطن , ومجسدة رؤية المملكة 2030 نحو مملكة زاخرة متطورة يستحقها أبناء المملكة.

وأشار آل الشيخ إلى أنه مع توالي الأيام والشهور والسنوات على بلادنا العزيزة, فإنها ولله الحمد والمنة تتوالى علينا الخيرات وتزداد المكتسبات وتتقدم الصناعات ويزدهر الاقتصاد, وتنعم البلاد بالتطور والتقدم.

وأكد أن القيادة الرشيدة عملت ولا زالت تعمل على تسخير كل مقدرات المملكة بما حباها الله به من خيرات كثيرة لإسعاد شعبها ومواطنيها, فوفرت لهم سبل الحياة الكريمة، وأقامت لهم المشاريع العملاقة في كل مناحي الحياة, وإن هذه المشاريع التي سيفتتحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ في مدينة الرياض هي بمثابة رافد من روافد نمو المملكة, وستعزز من موقعها الاقتصادي والعمراني والسياحي, كما ستوفر هذه المشاريع العملاقة فرصاً وظيفية لأبناء وبنات بلادنا, وستكون عاملا من عوامل ازدهار الاقتصاد. رافعا شكره للقيادة على ما توليه من عناية ومزيد اهتمام في كل ما من شأنه رفعة الوطن وعلوه وازدهاره.