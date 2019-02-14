، "الناغي" لـ"الخليج 365": شرف لنا مواصلة دعم جائزة التعليم للتميز ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتكفل بجوائز عينية للثلاثة الأوائل بفئات الجائزة للسنة السادسة

وعد رجل الأعمال الشيخ محمد يوسف ناغي باستمرارية دعم شركة مجموعة محمد يوسف ناغي وإخوانه لجائزة التعليم للتميز.

وقال "ناغي" لـ"الخليج 365" على هامش حضوره أمس حفل وزارة التعليم لتكريم الفائزين والفائزات بجائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة: "طالما الوزارة تشرفنا وتدعونا للدعم السنوي للجائزة فلنا الشرف، وطالما لنا مكان فنحن مستمرون إن شاء، وطالما الجائزة مستمرة فنحن مستمرون معها".

ووصف الناغي دعم شركة المجموعة للجائزة، بالمهمة النبيلة والشريفة، لاسيما وأن الجائزة بدأت بتكريم المعلم وهذا أهم أجمل شيء، ثم توسعت بتكريم فئات متعددة من منسوبي التعليم، وبعث الناغي في هذا الصدد برسالة شكر وتقدير واعتزاز للمعلمين والمعلمات المتميزين والمتميزات ودعاهم للاستمرار في طريق التميز وأن يكونوا قدوة لزملائهم وطلابهم في الميدان للتأثير عليهم وإنتاج المزيد من المتميزين الذين يخدمون الوطن ويساهمون في رفعته وازدهاره.

وتتكفل شركة مجموعة محمد يوسف ناغي وإخوانه بجوائز عينية للثلاثة الأوائل في معظم فئات الجائزة للسنة السادسة على التوالي، تمثلت بمنحها 26 سيارة سنويًا .

وكانت "الخليج 365" قد رصدت البارحة مشاعر الفرحة لبعض المتميزات بعد فوزهن بالجائزة، حيث قالت الطالبة بشرى حسين آل هتيلة من الثانوية العشرين بالدمام وحاصلة على المركز الأول على مستوى المنطقة الشرقية والمركز السادس على مستوى المملكة: "أهدي هذا التميز لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأهديهم أيضًا لوالديّ حفظهما الله، فهما أساس ما أنا عليه من نجاح وتفوق، ووصفت مشاعرها بأنها خليط من الخوف والترقب والحماس والفرحة"!