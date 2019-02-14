، تغييرات جذرية في "واتسآب"... تعرف على قائمة الإعدادات الجديدة كلياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - مخصصة لنظام تشغيل "أندرويد" فقط في الوقت الحالي

كشفت تقارير صحفية عن أن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" سيطرح تحديثا مرتقبا على نظام تشغيل "أندرويد" سيحدث تغييرات جذرية في قائمة "إعدادات" التطبيق.

ونشر موقع "جادجيت 360" التقني المتخصص، تقريراً حول التحديث الجديد المرتقب لتطبيق "واتسآب"، والذي يعيد تصميم قائمة الإعدادات بصورة كبيرة جدا، ويضيف رموزا جديدة ومجموعة متنوعة من الأدوات.

وبات التحديث الجديد متاحاً عبر نسخة "البيتا" التجريبية على "واتسآب"، وسيتم طرحه على التطبيق الخاص بنظام "أندرويد" في وقت قريب.

ويظهر من النسخة التجريبية لـ"واتسآب" أنه تم نقل بعض الأدوات والرموز الجديدة، وأماكن عرضها في قائمة الإعدادات، وأبرزها هو إضافة خيار "الدفعات" في قائمة الإعدادات.

وتعرض أيقونة "الدفعات" الجديدة تاريخ المدفوعات الخاصة بمستخدم "واتسآب" وتفاصيل الحساب المصرفي المرتبط بحساب المستخدم، ولكن أشار الموقع إلى أن تلك التقنية تعمل فقط خارج الهند.

كما تم وضع خيار جديد أيضاً تحت اسم "الحسابات"، الذي يحتوي على رمز مخصص لكل حساب خاص بالمستخدم.

وسيمكن تحديث "واتسآب" الجديد من إمكانية النقر على زر "الأمان"، حتى يتمكن المستخدم من تغيير رقم الهاتف الذي يعمل على "واتسآب".

كما تم تغيير شكل أيقونة "التحقق من خطوتين"، وإعادة تصميم جميع الخيارات في قسم الإشعارات، وتحديث جميع الأدوات الموجودة في قسم "المساعدة" برموز جديدة مخصصة.

أما بالنسبة لخيار "استخدام البيانات والتخزين"، فبات يعرض صافي البيانات المرسلة والمستلمة على حساب "واتسآب" أسفل أيقونة "استخدام الشبكة"، بالإضافة إلى تخطيط جديد لتلك البيانات من رسائل نصية ومكالمات ووسائط، وتفاصيل وقت وتاريخ كل أيقونة منها، كما يوضح أيضاً بالتفصيل حالة "استخدام الذاكرة" تحت أيقونة "التخزين".