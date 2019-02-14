، "الغضوري" يحصد جائزة التميز في التعليم فئة "المعلم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقدّم الوزارة للفائزين سيارة فارهة ومبلغًا ماليًّا مجزيًا

حصل المعلم سلطان بن سليمان بن فالح الغضوري، على جائزة التميّز، والمركز الأول، على معلمي مدارس مناطق المملكة في فئة "المعلم".

واستلم "الغضوري" جائزة التميز مساء أمس، في حفل كبير أقامته الوزارة بهذه المناسبة ورعاه وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ.

وتتعدد فروع الجائزة لتشمل فئات: إدارات التعليم والمدارس والمعلم والمرشد الطلابي والقيادة المدرسية وريادة النشاط ومصادر التعلّم والإداري المميز والطالب المميز.

وتقدّم الوزارة للفائزين بجائزة التميّز سيارة فارهة ومبلغًا ماليًّا مجزيًا.

"الغضوري" معلم لغة إنجليزية بابتدائية "الفارابي" بتعليم منطقة حائل ذات "المبنى المستأجر"، وعُرفت المباني المستأجرة بعدم اكتمال إمكانياتها، إلا أن ذلك لم يكن عائقًا للتميز والإبداع.

"الخليج 365" تبارك للمعلم "الغضوري" التميز والإنجاز، وتبارك لجميع منسوبي تعليم حائل وعلى رأسهم مدير عام تعليم منطقة حائل الدكتور يوسف الثويني.