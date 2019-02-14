، رئيس استئناف الباحة: إطلاق سراح سجناء الحقوق أوّل اهتمامات خادم الحرمين ،

محمد بن مسعود - الدمام - ثمن الإفراج عن المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية

ثمن رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة الشيخ سعيد بن بريك القرني، التوجيه السامي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين المواطنين في قضايا حقوقية وليست جنائية في منطقة الرياض.

وقال: إن هذا التوجيه ضمن أول الاهتمامات لدى خادم الحرمين الشريفين بأبنائه المواطنين لتنعم هذه الأسر بلم شملها.

وأوضح الشيخ القرني أن البلاد تسير وفق خطى بانيها المؤسس الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ ومن بعده أبناؤه الملوك البررة، في توفير كل سبل العيش المريح لجميع المواطنين دون استثناء.

ودعا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويكتب له الأجر والمثوبة؛ لما يقدمه لخدمة دينه وأبنائه، ويحفظ ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وهذه البلاد وقيادتها وأمنها ورخاءها.