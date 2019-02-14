، بمشاركة الهلال والاتحاد .. تونس تحتضن بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة ،

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تنطلق غداً بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 12 حتى 24 من شهر فبراير الحالي بمشاركة الهلال والاتحاد من السعودية ضمن 18 فريقاً مشاركاً.
وقسمت الفرق إلى 4 مجموعات, إذ سيلعب الهلال في المجموعة الثانية إلى جانب فرق وادي موسى الأردني والسلام العماني والمكناسي المغربي والشرطة العراقي , فيما سيلعب الاتحاد في المجموعة الرابعة إلى جانب فرق غاز الجنوب العراقي والمجمع البترولي الجزائري وجباليا الفلسطيني والسويحلي الليبي.
ويسعى ممثلا الوطن الاتحاد والهلال لافتتاح مشوارهما في البطولة بتحقيق الفوز, حيث سيواجه الاتحاد نظيره جبايا الفلسطيني, فيما سيواحه الهلال نظيره وادي موسى الأردني.
ويشارك الحكمان السعوديان الدوليان خالد الحديثي ويعقوب السبت في إدارة مباريات البطولة، إذ يعدان من الحكام المميزين وسبق لهما المشاركة في العديد من البطولات.
وأكد رئيس بعثة نادي الهلال منصور الشريف أن فريقه جاهز فنياً ومعنوياً لمواجهة منافسه الأردني, مبيناً أن المدرب اعتمد التشكيلة المناسبة, معبراً عن أمله أن تعود المباريات الودية التي خاضها الهلال خلال معسكره بالنفع خلال مواجهة الغد ونتمنى التوفيق لممثلي الوطن الهلال والاتحاد.
بدوره أشار إداري فريق الاتحاد حسن باسودان إلى أن البطولة تعد قوية بمشاركة أقوى الفرق العربية المرشحة للقب, مؤكداً جاهزية فريق الاتحاد للمنافسات , معبراً عن أمله أن يوفق مع نادي الهلال لتحقيق نتائج إيجابية.
بمشاركة الهلال والاتحاد .. تونس تحتضن بطولة الأندية العربية للكرة الطائرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-14
تنطلق غداً بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 12 حتى 24 من شهر فبراير الحالي بمشاركة الهلال والاتحاد من السعودية ضمن 18 فريقاً مشاركاً.
وقسمت الفرق إلى 4 مجموعات, إذ سيلعب الهلال في المجموعة الثانية إلى جانب فرق وادي موسى الأردني والسلام العماني والمكناسي المغربي والشرطة العراقي , فيما سيلعب الاتحاد في المجموعة الرابعة إلى جانب فرق غاز الجنوب العراقي والمجمع البترولي الجزائري وجباليا الفلسطيني والسويحلي الليبي.
ويسعى ممثلا الوطن الاتحاد والهلال لافتتاح مشوارهما في البطولة بتحقيق الفوز, حيث سيواجه الاتحاد نظيره جبايا الفلسطيني, فيما سيواحه الهلال نظيره وادي موسى الأردني.
ويشارك الحكمان السعوديان الدوليان خالد الحديثي ويعقوب السبت في إدارة مباريات البطولة، إذ يعدان من الحكام المميزين وسبق لهما المشاركة في العديد من البطولات.
وأكد رئيس بعثة نادي الهلال منصور الشريف أن فريقه جاهز فنياً ومعنوياً لمواجهة منافسه الأردني, مبيناً أن المدرب اعتمد التشكيلة المناسبة, معبراً عن أمله أن تعود المباريات الودية التي خاضها الهلال خلال معسكره بالنفع خلال مواجهة الغد ونتمنى التوفيق لممثلي الوطن الهلال والاتحاد.
بدوره أشار إداري فريق الاتحاد حسن باسودان إلى أن البطولة تعد قوية بمشاركة أقوى الفرق العربية المرشحة للقب, مؤكداً جاهزية فريق الاتحاد للمنافسات , معبراً عن أمله أن يوفق مع نادي الهلال لتحقيق نتائج إيجابية.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
06:06 PM
تستمر حتى 24 من شهر فبراير الحالي وبمشاركة حكمين سعوديين
تنطلق غداً بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 12 حتى 24 من شهر فبراير الحالي بمشاركة الهلال والاتحاد من السعودية ضمن 18 فريقاً مشاركاً.
وقسمت الفرق إلى 4 مجموعات, إذ سيلعب الهلال في المجموعة الثانية إلى جانب فرق وادي موسى الأردني والسلام العماني والمكناسي المغربي والشرطة العراقي , فيما سيلعب الاتحاد في المجموعة الرابعة إلى جانب فرق غاز الجنوب العراقي والمجمع البترولي الجزائري وجباليا الفلسطيني والسويحلي الليبي.
ويسعى ممثلا الوطن الاتحاد والهلال لافتتاح مشوارهما في البطولة بتحقيق الفوز, حيث سيواجه الاتحاد نظيره جبايا الفلسطيني, فيما سيواحه الهلال نظيره وادي موسى الأردني.
ويشارك الحكمان السعوديان الدوليان خالد الحديثي ويعقوب السبت في إدارة مباريات البطولة، إذ يعدان من الحكام المميزين وسبق لهما المشاركة في العديد من البطولات.
وأكد رئيس بعثة نادي الهلال منصور الشريف أن فريقه جاهز فنياً ومعنوياً لمواجهة منافسه الأردني, مبيناً أن المدرب اعتمد التشكيلة المناسبة, معبراً عن أمله أن تعود المباريات الودية التي خاضها الهلال خلال معسكره بالنفع خلال مواجهة الغد ونتمنى التوفيق لممثلي الوطن الهلال والاتحاد.
بدوره أشار إداري فريق الاتحاد حسن باسودان إلى أن البطولة تعد قوية بمشاركة أقوى الفرق العربية المرشحة للقب, مؤكداً جاهزية فريق الاتحاد للمنافسات , معبراً عن أمله أن يوفق مع نادي الهلال لتحقيق نتائج إيجابية.
، بمشاركة الهلال والاتحاد .. تونس تحتضن بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة ،
المصدر : الخليج 365
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