رئاسة إندونيسيا تعلن عن موعد وصول ولي العهد إلى جاكرتا

أعلنت إندونيسيا، اليوم الخميس، أنها ستستقبل، يوم الاثنين المقبل، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارة رسمية، وذلك في إطار جولة آسيوية تشمل باكستان والهند وماليزيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة جوهان بودي لوكالة “فرانس برس” إن الأمير محمد بن سلمان “سيصل إلى إندونيسيا في 18 فبراير، وسيلتقي الرئيس جوكو ويدودو في 19 فبراير”.
ووقّعت الرياض وجاكرتا خلال زيارات سابقة العديد من الاتفاقيات حول التجارة والطيران وتعزيز التعاون في مجال العلوم والصحة ومكافحة الجريمة.
ووقّع البلدان أيضاً اتفاقاً شمل شركة “أرامكو” ونظيرتها الإندونيسية “بيرتامينا”؛ لتوسيع مصفاة لتكرير النفط بقيمة مليارات الدولارات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
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