بالصور: “الإسكان” تُطلق مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين

أطلقت وزارة الإسكان اليوم الخميس “المركز الموحد للعناية بالمستفيدين 199090″، بهدف تسهيل التواصل مع مستفيدي برنامج “سكني” وتعريفهم بخدمات البرنامج وآلية الحصول عليها. ويتولى المركز الذي دشنه وزير الإسكان ماجد الحقيل أيضا تلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالمشاريع السكنية أو الاستحقاق السكني وحلها بشكل مباشر وسهل لكافة المستفيدين، إضافة إلى شرح آلية الاستحقاق والدعم السكني، وتوضيح شروط الاستفادة من المشاريع.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة سيف السويلم أن المركز يُعد جزءاً من حلول التواصل التي توفرها الوزارة لتكون قريبة من المستفيدين المسجلين، مؤكداً أن المركز سيسهم بشكل إيجابي في تسهيل تواصل المواطنين مع “سكني” لتقديم الشكاوى وطلب المعلومات، بالهاتف الموحد، بدلاً من زيارة فروع الوزارة أو مواقع المشاريع. وأضاف أن المركز مزود بطاقم مؤهل من المختصين في تقديم المشورة، والمزودين بكافة المعلومات الجديدة عن خدمات البرنامج لتوجيه المستفيدين لسبل حل التحديات التي تواجههم مع الجهات التمويلية والمطورين وغيرها بشكل سريع وعملي، كما أن المركز أحد سبل التواصل التي توفرها الوزارة لمستفيديها عبر حساباتها في مواقع التواصل، أو فروعها في مناطق المملكة، والمعارض التي تقيمها على أراضي المشاريع.

ويشرح المركز مميزات المنتجات السكنية لبرنامج “سكني”، ويقدم خدمات توعوية، وشروحات تعريفية للحلول التمويلية وعرض الخيارات السكنية المختلفة للمستفيدين الراغبين في التملك، ويتلقى الاتصالات من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء. ويسهل للمسجلين في قوائم الوزارة، وصندوق التنمية العقارية عملية التسجيل في “المستشار العقاري”، لمقابلة فريق مختص يقدم الاستشارة والخدمات لهم، بتحديد أفضل الحلول الممكنة بعد دراسة البيانات المدونة والمستندات المرفقة منهم.