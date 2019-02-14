أكد المرور أنه سيتم الرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد وعدم وضع حزام الأمان أثناء القيادة في جازان الأسبوع المقبل. وأضاف المرور عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” : سيبدأ الرصد الآلي لمخالفتي: عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة وذلك بعد سبعة أيام في منطقة جازان.

يذكر أن أمن الطرق، أعلن أنه سيتم البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد وعدم ربط حزام الأمان اعتبارًا من الأسبوع المقبل، على الطرق الخارجية في مناطق القصيم وعسير وجازان.

كانت هذه تفاصيل خبر المرور يعلن عن موعد بدء الرصد الآلي لمخالفتي الجوال وحزام الأمان بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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