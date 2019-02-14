«كفاءة» توصي بقراءة بطاقة اقتصاد الوقود للمركبة قبل الشراء

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» أن قراءة «بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات» قبل شراء مركبة جديدة، يضمن اختيار مركبات توفر استهلاك الوقود.

وتُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها «ممتاز+ -» وممتاز باللون الأخضر، وأدناها «سيئ جدًا» باللون الأحمر)؛ حيث يمثل المستوى الأعلى (ممتاز +) أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى «سيئ جدًا» أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمكن التعرف على طرق التوفير في استهلاك الوقود عبر الرابط https://taqa.gov.sa/

وتنقسم بطاقة «اقتصاد الوقود في المركبات» إلى فئتين بحسب استخدام المركبة؛ الأولى: بطاقة سيارات الركوب «السيدان، الميني فان، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فأقل»، والثانية: بطاقة الشاحنات الخفيفة «سيارات الدفع الرباعي، البيك أب، فان البضائع، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فيما فوق».

كما تم تقسيم البطاقة إلى سبعة مستويات، حسب مقدار استهلاك المركبة للوقود، أعلاها «ممتاز+»، ويمثل المستوى أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى «سيئ جدًا» أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

وتضم «بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات» المعلومات الأساسية للمركبة؛ وتشمل: اسم الصانع أو الشركة الصانعة، والاسم التجاري للمركبة، وهو الطراز، وسعة المحرك بالسنتمتر المكعب، وسنة الموديل، ونوع المركبة: سواء كانت سيارة ركوب أو شاحنة خفيفة، وقيمة اقتصاد الوقود بالكيلومتر لكل لتر، ومستوى اقتصاد الوقود، ونوع الوقود «بنزين 95، 91، ديزل»، بالإضافة إلى شعار هيئة المواصفات والمقاييس والصيغة النظامية الملزمة بوضع البطاقة، ورمزQR.

وأكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن من العوامل المؤثرة عند شراء المركبة الجديدة هو «معيار اقتصاد الوقود»، وهو ما يبين نسبة التوفير في الاستهلاك، ويمثل المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك؛ ووحدته «كم/لتر».

وتابع كفاءة: «أن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة، بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة، مثل تقنيات المحرك وناقل الحركة والتقنيات الأخرى، ما يوجد تفاوتًا كبيرًا في استهلاك البنزين بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى سبعة مستويات من حيث استهلاك الوقود «ممتاز+ - ممتاز - جيد جدًا - جيد - متوسط - سيئ - سيئ جدًا».