بالفيديو.. وزير التعليم يكرّم مدرسة زيد بن الصلت في تحدي القراءة

كرّم وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مدرسة زيد بن الصلت الابتدائية؛ لفوزها في مسابقة «تحدي القراءة»، أثناء رعايته، مساء أمس، حفل جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة، على مسرح الوزارة بحضور القيادات والمسؤولين .

وتسلم قائد مدرسة زيد بن الصلت عبدالوهاب المنصور درع التكريم من وزير التعليم ونائبه، كما تلقى عبارات الثناء والشكر من مدير التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي .

وكانت المدرسة شاركت في المسابقة عن دورتها في الأعوام الماضية، وحظيت بمشاركة طلابية عززت لديهم الحس الوطني وشرف الانتماء للعربية، ونشر قيم التسامح والاعتدال وقبول الآخر، وكذلك ساهمت في تنمية ملكة القراءة والتأليف.

وأسهم القائمون على برنامج «تحدي القراءة» في مدرسة زيد بن الصلت، وهم: القائد فهد بن ناصر القحطاني، والمعلمون عبدالله الأسمري وعايض البدراني ومفلح القحطاني، وبمتابعة من مكتب التعليم بالروضة، في الفوز بهذا التكريم.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ كرم، مساء أمس الأول، 114 فائزًا وفائزة بجائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة، في الحفل الذي أقيم على مسرح الوزارة، بحضور قيادات الوزارة، والداعم للجائزة مجموعة الناغي وإخوانه.

ورحب آل الشيخ بالحضور، قائلًا: «إن الجائزة هي إحدى أدوات التعليم المهمة التي توليها الوزارة عنايتها؛ لتحقيق مستوى أداء أفضل في الميدان التعليمي؛ حيث إن للتميز مكانًا وعنوانًا في مؤسسات التعليم، وإن للعطاء المتميز صدى لدى جميع منسوبي وزارة التعليم».

وأشاد بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم ورعاية للمبدعين والمتميزين من أبنائنا وبناتنا، مؤكدًا أن ولاة الأمر يراهنون على أبناء وبنات الوطن المتميزين، ويضعون آمالهم فيهم لكي يسهموا في رفعة الوطن وتحقيق غايات رؤية المملكة 2030؛ لأجل الوصول للقمة في كل المحافل والميادين العالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى من خلال الجائزة إلى رفع كفاءة أداء منسوبيها، وإذكاء روح التنافس الإيجابي بينهم، وتعزيز ثقافة الممارسات الناجحة ونشرها بين الأوساط الإدارية في الوزارة، موضحًا أنّ مثل هذه الأهداف تمثّل جزءًا أساسيًّا من أولويات الوزارة وخططها.