السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية يلتقي مسؤولًا دولياً



عمّان 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، المدير المقيم الأول في الأردن والشرق الأوسط وشمال أفريقيا - للمعهد الديمقراطي الوطني اريانيت شيهو، الذي يزور الأردن حالياً.

وبحث الجانبان وفق بيان صحفي، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في عدد من الأمور والقضايا ، التي تخدم مصلحة القوات المسلحة الأردنية.

// انتهى //

19:03ت م

0231



عمّان 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، المدير المقيم الأول في الأردن والشرق الأوسط وشمال أفريقيا - للمعهد الديمقراطي الوطني اريانيت شيهو، الذي يزور الأردن حالياً.وبحث الجانبان وفق بيان صحفي، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في عدد من الأمور والقضايا ، التي تخدم مصلحة القوات المسلحة الأردنية.// انتهى //19:03ت م0231

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