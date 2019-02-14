

القاهرة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، نظراً لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وارتفاع الأمواج.

وأفادت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم، بأنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

// انتهى //

19:03ت م

0230



القاهرة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسأغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، نظراً لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وارتفاع الأمواج.وأفادت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم، بأنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.// انتهى //19:03ت م0230

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إغلاق ميناء نويبع بجنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.