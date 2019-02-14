السعودية اليوم / أمطار متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية



الدمام 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول امطار رعدية متوسطة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية، تبدأ من مساء اليوم حتى الساعة الثالثة من يوم غدٍ الجمعة، وتشمل كل من محافظة حفر الباطن والقيصومة والخفجي والاجزاء المجاورة لها.

// انتهى //

18:43ت م

0219



الدمام 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول امطار رعدية متوسطة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية، تبدأ من مساء اليوم حتى الساعة الثالثة من يوم غدٍ الجمعة، وتشمل كل من محافظة حفر الباطن والقيصومة والخفجي والاجزاء المجاورة لها.// انتهى //18:43ت م0219

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