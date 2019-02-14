السعودية اليوم / "البيئة" تطمئن ملاك الخيل عن انتشار "الأنفلونزا الموسمية

الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة استقرار الوضع الصحي العام فيما يتعلق بإنفلونزا الخيول الموسمية.ونفت الوزارة الشائعات والمقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الوضع الوبائي لأمراض الفصيلة الخيلية، مؤكدة استقرار الوضع بعد ظهور حالات محدودة في الفترة الماضية وتعاملت معها الفرق البيطرية، داعية ملاك الخيل إلى تطعيم حيواناتهم بلقاح الأنفلونزا تحسباً لأي طارئ.وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور إبراهيم قاسم، أن الوضع الصحي لفيلة الخيول مطمئن جداً، بعد تلقي بلاغات محدودة بوجود أعراض مرضية تنفسية (كحة، إفرازات أنفية) في الخيل، وباشرت الفرق الفنية على الفور تقصي الوضع الوبائي في مختلف المناطق، وسحب عينات من الخيل التي تعاني من أعراض وإرسالها إلى مختبر التشخيص البيطري في الرياض.وأوضح قاسم، أن نتائج الفحص أظهرت إيجابية عدد قليل من العينات لمرض "أنفلونزا الخيل"، مبيناً أنه مرض فيروسي ينتشر في فصل الشتاء نتيجة لعدم التحصين، وأن "أنفلونزا الخيل" ليس من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ولا ينتقل من الحيوانات المصابة إلى البشر, مؤكداً قيام الوزارة باتخاذ التدابير الصحية كافة.ودعا القاسم ملاك الخيل، إلى تطعيم حيواناتهم بلقاح الأنفلونزا، مشيراً إلى أنه في حالات ظهور أعراض مرضية، يمكن استخدام مضادات الالتهابات غير الأسترودية، والمضادات الحيوية لتجنب العدوى الثانوية، مع استخدام الفيتامينات وخاصة فيتامين سي.// انتهى //18:42ت م0218