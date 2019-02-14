اجتماعي / مطار الطائف يطلق مبادرة .. خدمة ضيوف الرحمن



الطائف 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

أطلق مطار الطائف مبادرة الترحيب بضيوف الرحمن بالمطار ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة لتطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة.

وتم تنفيذ المبادرة في صالة القدوم الدولي باستقبال الرحلة القادمة من دولة الإمارات الشقيقة، وبلغ عدد ركابها 180 مسافراً وفق الإجراءات المتبعة بكل يسر وسهولة، " تحت إشراف محافظة الطائف وبمشاركة إدارة التعليم ووزارة الصحة والجوازات والمرور والجمارك

وفور صول المعتمرين جرى تفعيل المسار المخصص للمبادرة ومرورهم من خلاله، في وقت قياسي وتوزيع الهدايا والورود ومساعدة كبار السن منهم من قبل مجموعة مختارة من الطلاب والطالبات والمتطوعين ، بالإضافة إلى توزيع حقائب صحية للمعتمرين .

وأكد مدير عام المطار" المهندس عبدالوهاب بخاري ، أن خدمة ضيوف الرحمن تُعَد واجباً وطنياً فريداً من نوعه، ويبعث الفخر والعزة لكل مَن يساهم في خدمة ضيوف الرحمن؛ حيث إن المطار ينفذ عدة مبادرات تهدف وتصبّ في خدمة الحاج والمسافر، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة بمحافظة الطائف؛ بداية من الاستقبال والترحيب ومن ثم تسهيل إنهاء إجراءات الوصول والدخول والمغادرة مع توفير منصة للاستفسارات الطبية ومنصة للتوعية الدينية .

// انتهى //

18:36ت م

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الطائف 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسأطلق مطار الطائف مبادرة الترحيب بضيوف الرحمن بالمطار ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة لتطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة.وتم تنفيذ المبادرة في صالة القدوم الدولي باستقبال الرحلة القادمة من دولة الإمارات الشقيقة، وبلغ عدد ركابها 180 مسافراً وفق الإجراءات المتبعة بكل يسر وسهولة، " تحت إشراف محافظة الطائف وبمشاركة إدارة التعليم ووزارة الصحة والجوازات والمرور والجمارك السعودية ."وفور صول المعتمرين جرى تفعيل المسار المخصص للمبادرة ومرورهم من خلاله، في وقت قياسي وتوزيع الهدايا والورود ومساعدة كبار السن منهم من قبل مجموعة مختارة من الطلاب والطالبات والمتطوعين ، بالإضافة إلى توزيع حقائب صحية للمعتمرين .وأكد مدير عام المطار" المهندس عبدالوهاب بخاري ، أن خدمة ضيوف الرحمن تُعَد واجباً وطنياً فريداً من نوعه، ويبعث الفخر والعزة لكل مَن يساهم في خدمة ضيوف الرحمن؛ حيث إن المطار ينفذ عدة مبادرات تهدف وتصبّ في خدمة الحاج والمسافر، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة بمحافظة الطائف؛ بداية من الاستقبال والترحيب ومن ثم تسهيل إنهاء إجراءات الوصول والدخول والمغادرة مع توفير منصة للاستفسارات الطبية ومنصة للتوعية الدينية .// انتهى //18:36ت م0213

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