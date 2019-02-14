السعودية اليوم / الجيش الجزائري يوقف عناصر دعم للجماعات الإرهابية ومهربين ومهاجرين غير شرعيين



الجزائر 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

أوقفت قوات الجيش الجزائري بمحافظة وهران شمال غرب البلاد ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن قواتها بمحافظة سكيكدة حجزت أسلحة متنوعة وكمية من الذخيرة, فيما أوقفت في كلا من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت 12 مهربًا ومركبات رباعية الدفع, فيما أوقفت بعين قزام 14 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

// انتهى //

18:20ت م

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الجزائر 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسأوقفت قوات الجيش الجزائري بمحافظة وهران شمال غرب البلاد ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن قواتها بمحافظة سكيكدة حجزت أسلحة متنوعة وكمية من الذخيرة, فيما أوقفت في كلا من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت 12 مهربًا ومركبات رباعية الدفع, فيما أوقفت بعين قزام 14 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة.// انتهى //18:20ت م0203

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