السعودية | وزير الخارجية يستقبل السفير الجزائري لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:50 مساءً, 14 فبراير 2019 م المناطق - واس استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية لشؤون الدول العربية الأفريقية الدكتور سامي الصالح.

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