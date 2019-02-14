السعودية | جدة الاعلامي حسين الحامد في ذمة الله

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جدة الاعلامي حسين الحامد في ذمة الله والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:43 مساءً, 14 فبراير 2019 م المناطق غيب الموت اليوم جدت الاعلامي حسين عبدالله الحامد والتي وافتها المنية بعد مرض الم بها طويلا في مدينة ابها وتستقبل التعازي على رقم جواله ٠٥٥٨٠٦١٦٣٠

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