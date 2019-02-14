شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الشرقية مستمرة حتى الثالثة غداً والان نبدء بالتفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول امطار رعدية متوسطة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية، تبدأ من مساء اليوم حتى الساعة الثالثة من يوم غدٍ الجمعة، وتشمل كل من محافظة حفر الباطن والقيصومة والخفجي والاجزاء المجاورة لها.



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