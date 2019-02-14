1000 رأس من الأغنام في الساعة بمسلخ مكة الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة إطلاق مشروع مسلخ غرب مكة المكرمة القائم على طريق جدة - مكة القديم بمساحة 50 ألف متر مربع، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الاستيعابية مقارنة بالمسلخ السابق، كما أنه يأتي ضمن استراتيجية تطوير المسالخ البلدية في مكة.

ويتميز المشروع بوقوعه داخل حد الحرم وعلى طريق جدة - مكة القديم وقربه من الخط السريع، مما يجعله سهل الوصول بالنسبة إلى ساكني مدينة مكة وزوارها، ويعد المسلخ نموذجيا من ناحية تشغيله بشكل آلي وبأفضل التقنيات ووفق معايير بيئية وصحية عالمية توفر أرقى الشروط الصحية، ومن المتوقع أن يستغرق وقت الذبيحة الواحدة حتى تتم عملية الاستلام نحو 10 دقائق شاملة إجراءات الكشف البيطري والذبح والسلخ والتقطيع حتى عملية التسليم.

وينقسم المسلخ الرئيس الجديد إلى قسمين، صالات الذبح العلوي بمساحة 9200 متر مربع، وتتكون من الآلات والمعدات الحديثة المتطورة للذبح بطريقة آلية حديثة ومزودة بأجهزة كهربائية كبيرة لتقطيع الجمال والأبقار، وتحتوي على منطقة غسيل وتعقيم أدوات وملابس الجزارين قبل الدخول إلى صالات الذبح، أما القسم الثاني فهو «الأرضي» بمساحة 1300 متر مربع، قد خصص للتخلص من المخلفات وفرزها من موقع الذبح بأعلى المواصفات الصحية والمعايير البيئية، ويتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاء خلال يونيو 2019.

الطاقة الإنتاجية:

1000 رأس غنم في الساعة

100 رأس من الجمال والأبقار يوميا

المرافق المساندة بالمشروع: