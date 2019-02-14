الجناح السعودي يستعد لاستعراض الصناعات الدفاعية الوطنية في معرض "أيدكس" 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم الهيئة العامة للصناعات العسكرية والهيئة العامة للاستثمار وعدد من المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية، المشاركة في معرض الدفاع الدولي "أيدكس" 2019، والذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، برعاية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبتشريف من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية والهيئة العامة للاستثمار ضمن الجناح السعودي الذي يضم أكثر من 13 مؤسسة وشركة محلية؛ وهي: الشركة السعودية للصناعات العسكرية، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وشركة الالكترونيات المتقدمة، وشركة التدريع للصناعة، وشركة الإسناد للتجهيزات العسكرية، وشركة إيراف الصناعية المحدودة، والشركة السعودية للصناعات الجلدية، والشركة السعودية للالكترونيات الدفاعية، وشركة الإنذار والدفاع للصناعات الالكترونية، وشركة تقنية علم للاستثمار والتطوير الصناعي، ومصنع البندرية أوتو، ومصنع سلايل.

ويسعى الجناح السعودي إلى التعريف بالتقدم الذي تشهده الصناعات العسكرية في المملكة، وطرح خطط القطاعين العام والخاص بالمملكة لتنمية هذا القطاع الحيوي، وبحث آفاق التعاون مع الشركات العالمية، وذلك تجسيدا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي من ضمنها توطين نحو 50% من الإنفاق العسكري، إضافة إلى إبراز العلاقات التاريخية بين المملكة والإمارات، ضمن الرؤية المشتركة التي تجمع البلدين، والتي يعمل على تفعيلها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

ومن المقرر أن يشهد الجناح السعودي في معرض الدفاع الدولي "أيدكس" 2019‏ توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الشركات المحلية والشركات العالمية.