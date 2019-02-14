شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الباحة: استبدال العدادات القديمة بـ«الكترونية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365(الباحة) بدأت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة مشروع استبدال عدادات المياه القديمة بعدادات إلكترونية حديثة ومتطورة. بدأت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة مشروع استبدال عدادات المياه القديمة بعدادات إلكترونية حديثة ومتطورة. وأوضح المتحدث الرسمي لمياه الباحة أحمد جالية، أن المشروع يتضمن ربط العدادات الجديدة بنظام القراءة عن بعد (AMR) بمنطقة الباحة التي سَيَسْتَكْمِل استبدال جميع العدادات بشكل تدريجي خلال عام 2019م بمشيئة الله، مفيداً بأن ذلك يأتي ضمن مبادرات التحول الرقمي لتحقيق أهداف رؤية 2030.



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