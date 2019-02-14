، في حفل سباقه الـ53 .. نادي الفروسية يقيم سباقه غداً على كأسَي ولي العهد لخيلَي الإنتاج والمستوردة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يقيم نادي الفروسية غداً حفل سباقه الـ53 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بالرياض على كأسي سمو ولي العهد لخيلي الإنتـاج والمستوردة (الفئة الأولى).

وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع، أن السباق يتكون من 10 أشواط، وخصص الشوط التاسع على كأس سمو ولي العهد "للخيل

إنتاج السعودية لجميع الدرجات فئة (1) لمسافة 2400م، فيما خصص الشوط العاشر على كأس سمو ولي العهد للخيل المستوردة لجميع الدرجات فئة (1) لمسافة 2400م، متمنياً التوفيق للجميع.